В Москве бармен сломал позвоночник юноше при подаче коктейля

В Москве бармен одного из заведений сломал позвоночник посетителю при подаче экстремального коктейля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 22-летний Еснат Адлейба только приступил к работе в кабаке «Килл фиш» и учился готовить коктейли.

При подаче одного из напитков клиент должен надеть металлическую каску. Пока он пьет коктейль, бармен бьет по голове чем-нибудь, в данном случае Адлейба применил металлическую кегу.

В результате бармен перестарался и сломал посетителю по имени Айнур три шейных позвонка, а также нанес тяжелый ушиб его спинному мозгу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нанесении тяжкого вреда здоровью.

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