Напавший на людей на юге Лондона недавно вышел из тюрьмы

Изрезавший людей на юге Лондона не так давно отсидел срок в тюрьме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городскую полицию.

Как стало известно, мужчина отсидел срок за за терроризм и распространение экстремистских материалов.

Уточняется, что преступления, которые совершил злоумышленник, были связаны с исламизмом.

«Личность подозреваемого еще не была официально установлена, однако, учитывая обстоятельства происшествия, мы уверены, что это был 20-летний Судеш Амман», — говорится в заявлении полицейских.

Ранее мужчина юге Лондона несколько человек получили ножевые ранения после нападения неизвестного.

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