Число заболевших коронавирусом в Китае составляет почти 14,5 тысяч человек
В Китае количество заболевших новым типом коронавирусом 2019-nCoV превысило порог в 14 тыс. человек. об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что заболевшими числятся 14380 жителей КНР.
Кроме того, из больниц были выписаны 328 пациентов. Также в результате заражения коронавирусом погибли 304 человека.
Уточняется, что также с подозрением на новый тип коронавируса зарегистрированы еще 19 тысяч 544 случая.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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