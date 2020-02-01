Синоптики предупредила о резком похолодании в Центральной России

Центральную часть Европейской России с середины следующей недели ожидает резкое похолодание. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующего лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Как отметила синоптик, с 4 февраля в регионе ночью температура воздуха опуститься до -5°C, днем — +1, также будут осадки в виде снега.

5 февраля резко ночью похолодает до -5 — -11°C, днем — -3 — -8°C.

6 и 7 февраля столбик термометра покажет ночью -9 — 11°C, днем — -5 — -10°C.

В субботу, 8 февраля ожидается до -1 — -6°C, в воскресенье, 9 февраля — +1°C.

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