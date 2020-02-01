Число жертв нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 46 человек
За прошедшие сутки из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV умерли 46 человек. Об этом сообщает
Так, всего число жертв возросло до 259 человек.
Согласно имеющейся информации, за минувшие сутки из-за инфекции 45 человек погибли в китайской провинции Хубэй, в которой расположен очаг вируса.
По данным комитета, еще один человек скончался в городе центрального подчинения Чунцине.
Там также добавили, что к настоящему моменту подтвержден 11 791 случай заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV. При этом у 1795 человек из этого числа наблюдается тяжелое состояние.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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