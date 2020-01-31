Взрыв произошел на заводе резиновых изделий в Мценске, есть жертвы

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Взрыв произошел на заводе резиновых изделий в Мценске Орловской области, сообщает РИА «Новости».

По предварительным данным, погибли три человека.

Причиной хлопка стал взрыв газовоздушной смеси.

Подробности уточняются.