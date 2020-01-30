Глава Крыма пообещал уволить подаривших блокадникам хлеб чиновников

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Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал уволить подаривших хлеб жителям Керчи, пережившим блокаду Ленинграда. Об этом он написал в своем Facebook.

Аксенов назвал ситуацию «дикой».

«Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо», — написал Аксенов.

По его словам, 31 января Госсовет Крыма проведет служебное расследование в отношении всех, кто принимал участие в мероприятии. Глава Крыма призвал принять самые жесткие меры.

«Председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей», — отметил Аксенов.

До этого жителей Крыма возмутило то, как две местные чиновницы подарили проживающим в Керчи блокадникам по батону хлеба в годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Однако позже пресс-секретарь городского совета Керчи заявила, что ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги с мясом и картофелем.

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