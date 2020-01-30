Организатора незаконного задержания Голунова арестовали

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Басманный суд Москвы постановил арестовать экс-начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, который является фигурантом по уголовному делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова летом 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным следствия, именно он является организатором преступления, в ходе которого журналисту были подброшены наркотики.

Отмечается, что Ляховцу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого Басманный суд арестовал задержавшего журналиста бывшего полицейского Романа Феофанова.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года, однако 11 июня его дело уже официально было закрыто.

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