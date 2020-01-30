На Камчатке мужчина сломал челюсть восьмилетнему сыну

Следователи Следственного управления СК России по Камчатскому краю возбудили уголовное дело против местного жителя, который сломал челюсть своему восьмилетнему сыну. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, после того как ребенок грубо ответил матери, отец схватил его за одежду, поднял на высоту собственного роста и с силой бросил на пол, после чего ударил мальчика кулаком в лицо. В больнице ребенку диагностировали перелом челюсти со смещением.

Инцидент произошел в конце 2019 года в поселке Оссора Карагинского района на севере Камчатки.

Уточняется, что дело возбуждено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Также отмечается, что ранее против мужчины уже было возбуждено дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».