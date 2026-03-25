Россиян накормили в Хельсинки после вынужденной посадки рейса из Хургады

Сотрудники аэропорта Хельсинки обеспечили едой и напитками пассажиров рейса из Хургады, вынуждено приземлившегося в финской столице. Об этом «Известиям» рассказала пассажирка Светлана.

По ее словам, после экстренного приземления утром 25 марта пассажирам выдали одеяла и воду. Затем сотрудники аэропорта предложили туристам первый и второй завтраки. Днем им также выдали горячий обед, а еще — два чайника, чай и кофе.

«Более того, вам скажу, что [работники аэропорта Хельсинки] обустроили деткам детскую игровую комнату. Обстановка спокойная и достаточно дружелюбная. Мы финнам очень благодарны», — сообщила российская туристка.

В аэропорту Хельсинки поздно ночью экстренно приземлился рейс NE-690 авиакомпании Nesma Airlines, летевший из Хургады в Санкт-Петербург. Причиной стал план «Ковер», введенный в Пулково из-за угрозы атаки БПЛА.

Родственница одного из пассажиров рассказала, что пассажиров сначала около четырех часов продержали в самолете и лишь после сильного возмущения людей перевели в запасной терминал аэропорта. По ее словам, в помещении было очень холодно, а пледы, сухпайки и немного воды им принесли только к утру.

