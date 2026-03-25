«Главное, чтобы не юноши»: каким составом сборная Мали сыграет с Россией

Тренер Билялетдинов считает, что матч с Мали будет полезен для сборной России

Предстоящая товарищеская игра с командой Мали будет полезна для сборной России. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов.

«Интересно, каких игроков привезет сборная Мали, какая будет договоренность по поводу уровня игроков — чтобы приехали не юноши или второй состав молодежной сборной. Даже вспоминая матч с Иорданией, который мы сыграли вничью, игра была очень хороша с точки зрения товарищеского матча. Матч, проигранный чилийцам, был не то чтобы хорошим, но показательным. Нужно проводить такие игры для разнообразия и для расширения географии.

Конечно, пафоса здесь не нужно, не надо раздувать этот. Фейерверков каких-то не нужно: организовали матч, исполнили гимн. И все — без лишнего напряжения. Думаю, все будет нормально. Нерв матча не тот, но что делать? Такие игры нужны», — считает специалист.

Сборная России сыграет с соперниками из Никарагуа 27 марта в Краснодаре. 31 марта в Санкт-Петербурге команда Валерий Карпина примет сборную Мали.

Ранее Билялетдинов объяснил, для чего сборной России нужны матчи с Никарагуа и Мали.