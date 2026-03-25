В Кремле заявили, что никто не готовил текст соглашения по Украине

Ушаков: текст соглашения по Украине никто не готовил и не обсуждал с Москвой
Текст соглашения об урегулировании украинского конфликта пока никто не готовил и не обсуждал с Москвой. Об этом журналистам заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

«Мы об этом ничего не знаем, потому что текст соглашения никто, по-моему, не готовил. По крайней мере, с нами никто не согласовывал и не обсуждал», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о сообщениях американской стороны о достижении некого соглашения между РФ и Украиной.

25 марта заместитель министра иностранных дел РФ Михаил воздержался от прогнозов относительно нового раунда трехсторонних переговоров по Украине. По словам дипломата, они поставлены на паузу.

10 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что территориальный вопрос — не единственный нерешенный вопрос в переговорах Москвы и Киева. Он подчеркнул, что этот вопрос является основным, «но есть еще множество разных нюансов».

Последний раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины в Женеве состоялся 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми».

Ранее в России рассказали о плане Украины заключить мир и через три года «разорвать сделку».

 
