Пятерых экс-полицейских хотят обвинить в подбрасывании Голунову наркотиков

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Журналист «Медузы» Иван Голунов после выхода на свободу, 11 июня 2019 года Журналист «Медузы» Иван Голунов после выхода на свободу, 11 июня 2019 года
Журналист «Медузы» Иван Голунов после выхода на свободу, 11 июня 2019 года
Shamil Zhumatov/Reuters

Следственный комитет России планирует обвинить пятерых экс-сотрудников полиции в покупке и подбросе наркотиков журналисту «Медузы» Ивану Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Светлану Петренко.

По данным СКР, всем задержанным в ближайшее время будет предъявлено обвинение по подозрению в фальсификации доказательств вины журналиста.

Следствие предполагает, что в июне 2019 года бывшие полицейские подложили в рюкзак и дом Голунова наркотические средства. Таким образом они хотели сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности и обвинить журналиста в сбыте наркотических средств.

Голунова задержали 6 июня 2019 года из-за якобы обнаруженных свертков с наркотиками. Но известно об этом стало только на следующий день. Против журналиста было возбуждено уголовное дело о причастности к сбыту запрещенных веществ. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня дело официально закрыли.

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