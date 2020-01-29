Пятерых экс-полицейских хотят обвинить в подбрасывании Голунову наркотиков

Следственный комитет России планирует обвинить пятерых экс-сотрудников полиции в покупке и подбросе наркотиков журналисту «Медузы» Ивану Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Светлану Петренко.

По данным СКР, всем задержанным в ближайшее время будет предъявлено обвинение по подозрению в фальсификации доказательств вины журналиста.

Следствие предполагает, что в июне 2019 года бывшие полицейские подложили в рюкзак и дом Голунова наркотические средства. Таким образом они хотели сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности и обвинить журналиста в сбыте наркотических средств.

Голунова задержали 6 июня 2019 года из-за якобы обнаруженных свертков с наркотиками. Но известно об этом стало только на следующий день. Против журналиста было возбуждено уголовное дело о причастности к сбыту запрещенных веществ. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня дело официально закрыли.

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