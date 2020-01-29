СК: ростовского депутата Алабушева могли убить из-за личной неприязни

Следователи обнаружили тело возможного убийцы ростовского депутата Андрея Алабушева и его жены на месте преступления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

По предварительным данным, мужчина покончил с собой.

По данным СК, найденное тело принадлежит 38-летнему местному жителю.

Следователи считают, что он мог убить Алабушева и его супругу из-за личных неприязненных отношений по отношению к чиновнику.

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