Суд в Париже оставил Винника под стражей

Парижский суд оставил под стражей депортированного из Греции россиянина Александра Винника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя защиты Тимофея Мусатова.

Судья вынес решение оставить россиянина под стражей, чтобы обеспечить безопасность Винника и удовлетворить будущее следствие, заявил адвокат.

Защита намерена подать апелляцию, подчеркнул Мусатов.

Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу. 24 января 2020 года Винник был доставлен во Францию.

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