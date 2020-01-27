Осужденная в РФ израильтянка Иссахар частично признала вину
Осужденная в России гражданка Израиля и США Наама Иссахар частично признала свою вину. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова уточнила, что в ходатайстве о помиловании Иссахар призналась, что провозила наркотики, однако подчеркнула, что они были для личного использования.
По словам израильтянки, мыслей о контрабанде у нее не было.
Семенова также выразила надежду на то, что процедура рассмотрения ходатайства и дальнейшего помилования пройдет быстро.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Осужденная в РФ израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании
— Путин решит вопрос о помиловании израильтянки Иссахар в ближайшее время
— Комиссия рекомендовала помиловать осужденную в России израильтянку Иссахар