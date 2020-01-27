Осужденная в РФ израильтянка Иссахар частично признала вину

Осужденная в России гражданка Израиля и США Наама Иссахар частично признала свою вину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова уточнила, что в ходатайстве о помиловании Иссахар призналась, что провозила наркотики, однако подчеркнула, что они были для личного использования.

По словам израильтянки, мыслей о контрабанде у нее не было.

Семенова также выразила надежду на то, что процедура рассмотрения ходатайства и дальнейшего помилования пройдет быстро.

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