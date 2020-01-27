Оставленных в Шереметьево детей привезут в Хабаровск

Власти решают вопрос с доставкой двух мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, в Хабаровский край. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае Валерию Трегубенко.

По словам Трегубенко, вероятнее всего, детей сначала поместят в социальное учреждение, до установления ближайших родственников. Данная работа уже ведется.

Ранее сообщалось, что 26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в «Шереметьево», оставил в аэропорту двух сыновей пяти и семи лет. В рюкзаке одного из детей была обнаружена записка. В ней отец попросил временно определить детей в приют и пообещал забрать их оттуда позже. Свой поступок он объяснил тяжелым финансовым положением и отсутствием иного выхода.

В настоящее время правоохранители занимаются поиском отца детей.

По данным прокуратуры, сейчас дети находятся в Лобненской больнице.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины

— Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево