Пропускные пункты на границе с Китаем в Приамурье закрыты до февраля

Пункты пропуска на границе России и Китая в Приамурье будут закрыты до 1 февраля 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Амурской области.

Пропускные пункты между Благовещенском и китайским городом Хэйнэ должна были открыться 27 января 2020 года, однако было принято решение о переносе даты на 1 февраля 2020 года.

По данным Народного правительства Хэйнэ, режим работы пропускных пунктов скорректирован из-за китайского Нового года, заявили в пресс-службе.

Информация о связи изменений со вспышкой заболеваемости новым типом коронавируса у властей Амурской области отсутствует.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.

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