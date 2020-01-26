МЧС исключает угрозу обрушения после взрыва газа в Махачкале

Угроза обрушения здания после взрыва бытового газа в жилом доме в Махачкале отсутствует, сообщает РИА «Новости» о ссылкой на региональное управление МЧС России.

По последней информации, в результате взрыва была выбита перегородка между цокольным этажом и балконом первого этаже, угрозы обрушения нет.

Ранее сообщалось, что в жилом пятиэтажном доме в Махачкале произошел взрыв газа. В результате произошедшего пострадал ребенок.

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