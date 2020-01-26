Ребенка госпитализировали после взрыва газа в доме Махачкалы

Ребенка, который проходил мимо во время взрыва бытового газа в жилом доме в Махачкале, задело ударной волной. Его срочно отвезли в больницу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник среди спасателей.

В МЧС уточнили, что взрыв произошел на 1 этаже пятиэтажного дома по улице Гамидова. Ребенок, который шел мимо, получил травмы легкой степени тяжести, однако его было решено госпитализировать.

Как рассказал агентству источник, по предварительным данным, взрыв произошел из-за брошенной ребенком спички, которая упала в подвал, где произошла утечка газа.

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