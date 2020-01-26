Папа Римский пообещал помолиться за успех победы над коронавирусом

Папа Римский Франциск заявил, что будет молиться за тех, кто заразился новым типом коронавируса, и за успешную борьбу с вирусом, цитирует его Reuters.

По его словам, он уже молится за погибших, больных и семьи жертв.

«Пусть Господь приветствует мертвых…, утешает семьи и поддерживает великую приверженность китайской общины», — добавил Папа Римский.

Вирус, которым заразились более 2000 человек во всем мире, убил уже 56 человек в Китае. По данным агентства, очаг коронавируса был найден на рынке морепродуктов в Ухани, где незаконно продавали диких животных.

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