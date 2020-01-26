Китай из-за нехватки костюмов биозащиты импортирует их из-за рубежа

Китай импортирует костюмы биологической защиты от коронавируса нового типа из-за нехватки, сообщает ТАСС.

Как заявил замглавы министерства промышленности и информатизации Ван Цзянпин, провинция Хубэй нуждается в 100 тыс. костюмов в сутки — 3 млн в месяц— при производстве только 30 тыс. костюмов в сутки.

По его словам, проблема довольна серьезна, страна надеется на международное сотрудничество и принимает меры для импорта.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.

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