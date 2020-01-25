В КНР создана рабочая группа для профилактики и контроля коронавируса

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин провел совещание Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, посвященное профилактике и контроля за распространением нового типа коронавируса. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Члены Политбюро приняли решение о создании рабочей группы, отвечающей за координацию работы по профилактике и контролю за распространением вируса. Также власти Китая направят руководящие группы в пострадавшие регионы страны.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Предполагается, что разносчиками вируса являются змеи. Известно, что два случая заболевания коронавирусом зафиксировали во Франции, а один — в Непале.

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