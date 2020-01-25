Просидевшую четыре дня кошку достали из шахты лифта на юге Москвы

Спасатели достали кошку, которая четыре дня не могла выбраться из лифтовой шахты на юге Москвы, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел в доме по ул.Орджоникидзе. Местная кошечка была забаррикадирована на одном из подоконников подъезда за металлической сеткой шахты лифта.

Жильцы не смогли самостоятельно достать животное. Для спасения животного они обратились в управляющую компанию, к сотрудникам аварийной службы и волонтерам.

Вызволить кошку удалось совместными усилиями — на нужном этаже лифт был остановлен, чтобы спасатель мог пробраться к окну, разрезать сетку и извлечь кошку с минимальным ущербом.