Просидевшую четыре дня кошку достали из шахты лифта на юге Москвы
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Спасатели достали кошку, которая четыре дня не могла выбраться из лифтовой шахты на юге Москвы, сообщает РИА «Новости».
Инцидент произошел в доме по ул.Орджоникидзе. Местная кошечка была забаррикадирована на одном из подоконников подъезда за металлической сеткой шахты лифта.
Жильцы не смогли самостоятельно достать животное. Для спасения животного они обратились в управляющую компанию, к сотрудникам аварийной службы и волонтерам.
Вызволить кошку удалось совместными усилиями — на нужном этаже лифт был остановлен, чтобы спасатель мог пробраться к окну, разрезать сетку и извлечь кошку с минимальным ущербом.