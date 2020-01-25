Туристические компании Китая отказались от групповых туров из-за коронавируса

Туристические компании Китая прекращают организацию групповых туров из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

От оказания услуги групповых туров отказываются все китайские туристические компании и онлайн-агентства. Туристы, уже выехавшие заграницу, смогут завершить поездку в соответствии с договором.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Предполагается, что разносчиками вируса являются змеи. Известно, что два случая заболевания коронавирусом зафиксировали во Франции, а один — в Непале.

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