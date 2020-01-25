Популярность имени Татьяна в Москве снизилась на четверть за 5 лет

В пресс-службе управления ЗАГС по Москве рассказали, что за прошедшие 5 лет жители столицы стали реже называть дочерей именем Татьяна, передает агентство «Москва».

Так, число новорожденных с именем Татьяна снизилось на 23% — в 2015 году было рождено 425 девочек, которых назвали Таней и 326 — в 2019 году.

Наиболее популярным это имя становится в январе и феврале каждого года. По данным ЗАГСа, в январе 2019 года. это имя расположилось на 26 месте по популярности среди женских имен, а в декабре оно оказалось только на 49 месте.

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