Захарова поздравила китайцев с Новым годом на их языке
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поздравила китайцев с наступлением Нового года по лунному календарю. Соответствующее видеообращение на китайском языке опубликовано на странице ведомства в Facebook.
В 2020 году китайский новый год или Праздник Весны (Чуньцзе) пришелся на 25 января.
Известно, что Захарова свободно говорит на китайском языке.
В 2003 году представитель МИД защитила кандидатскую диссертацию на тему «Трансформация осмысления символики празднования традиционного Нового года в современном Китае. Последняя четверть XX века».