Захарова поздравила китайцев с Новым годом на их языке

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поздравила китайцев с наступлением Нового года по лунному календарю. Соответствующее видеообращение на китайском языке опубликовано на странице ведомства в Facebook.

В 2020 году китайский новый год или Праздник Весны (Чуньцзе) пришелся на 25 января.

Известно, что Захарова свободно говорит на китайском языке.

В 2003 году представитель МИД защитила кандидатскую диссертацию на тему «Трансформация осмысления символики празднования традиционного Нового года в современном Китае. Последняя четверть XX века».