Продуктовая база горит на площади 1 тыс. кв. м во Владивостоке

В ГУ МЧС по Приморскому краю сообщили, что во Владивостоке загорелся склад в районе продуктовой базы, передает «Интерфакс».

Возгорание было зафиксировано в субботу, 25 января. Пожарные получили сигнал об огне в складском помещении на ул. Фадеева. Когда они прибыли на место, то обнаружили, что площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м.

По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.

В настоящее время 39 спасателей и 10 единиц спецтехники ликвидируют пожар.

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