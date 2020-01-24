В Непале зафиксирован первый случай заражения коронавируса

В Непале зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщает Kathmandu Post со ссылкой на представителя министерства здравоохранения страны.

По данным издания, заболевшим является 31-летний непальский студент, который приехал на родину из китайского города Ухань.

Отмечается, что он обратился в больницу 13 января с «респираторными проблемами». Он был выписан из больницы через пять дней, когда его состояние улучшилось.

23 января непальские врачи отправили образцы анализов в лабораторию в Гонконге для проверки на коронавирус. На следующий день министерство здравоохранения страны подтвердило, что результаты оказались положительными.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

По последним данным, от болезни умерли 25 человек, свыше 700 заразились.

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