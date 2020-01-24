В Пекине введен высший уровень мер реагирования на ЧС из-за коронавируса

В Пекине введен первый уровень мер реагирования из-за быстрого распространения в Китае коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя городского управления управления здравоохранения Лэй Хайху.

По словам Хайху, в настоящее время в городе находится 29 заболевших новым типом пневмонии, один из них в тяжелом состоянии.

Как утверждают местные СМИ, один человек уже выздоровел и был выписан из больницы.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

По последним данным, от болезни умерли 25 человек, свыше 700 заразились.

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