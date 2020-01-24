Второго зараженного коронавирусом госпитализировали в Японии
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В Японии был госпитализирован еще один человек, зараженный новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что это уже второй случай заражения в Японии.
Уточняется, что им стал вернувшийся из Уханя 40-летний житель Токио.
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии посоветовало местным жителям носить маски, мыть руки, а также не поддаваться панике.
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