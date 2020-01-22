У двух пациентов в Петербурге не нашли коронавирус

В Санкт-Петербурге диагноз коронавируса в отношении двух пациентов не был установлен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

«В настоящий момент никому из указанных пациентов диагноз коронавирусной инфекции не установлен», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что нельзя исключать, что состояние здоровье граждан вызвано ОРВИ.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

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