У двух пациентов в Петербурге не нашли коронавирус
В Санкт-Петербурге диагноз коронавируса в отношении двух пациентов не был установлен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.
«В настоящий момент никому из указанных пациентов диагноз коронавирусной инфекции не установлен», — заявили в ведомстве.
Там добавили, что нельзя исключать, что состояние здоровье граждан вызвано ОРВИ.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.
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