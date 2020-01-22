Поезд насмерть сбил 12-летнюю девочку в Орловской области

Девочка 12-ти лет погибла в Орловской области, попав под поезд «Санкт-Петербург-Белгород». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, школьница 2007 года рождения попала под поезд около 15.23 мск 22 января. Она переходила железнодорожные пути в непредназначенном для этого месте, слушая музыку в наушниках.

Трагедия произошла на перегоне станции «Стальной конь-Орел» Московской железной дороги.

По факту случившегося начата доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.