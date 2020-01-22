Шестеро погибли, более 300 заболели из-за нового коронавируса в Китае

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Шесть человек погибли, более 300 человек заболели из-за нового типа коронавируса в Китае, сообщает Центральное телевидение Китая.

Число заболевших достигло 324 человек, случаи инфицирования выявлены в 14 регионах страны.

Большая часть случаев приходится на провинцию Хубэй, где впервые был обнаружен вирус, там заболели 270 человек. Еще 17 случае зарегистрировано в провинции Гуандун, 10 – в Пекине, шесть – в Шанхае. В остальных регионах число заболевших на данный момент не превышает пяти человек.

Всемирная организация здравоохранения назначила экстренное совещание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи со вспышкой заболеваемости, вызванной вирусом.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

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