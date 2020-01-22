Адвокаты Винника обратились в ООН из-за нарушения Грецией прав человека

Адвокаты содержащегося в тюрьме Греции россиянина Александра Винника обратились в комиссариат ООН по правам человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя защиты Тимофея Мусатова.

Жалоба подана как срочная в связи с нарушением Грецией прав человека и пытками, отметил адвокат. Он подчеркнул, что в обращении содержится прошение о применении в Греции срочных мер.

«На сегодняшний день их действия из просто нарушающих законы превратились в убивающие нашего гражданина», — заявил Мусатов.

По словам адвоката, Александр Винник лишен права на оказание медицинской помощи и возможности общаться с родными.

Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу.

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