NYT: в США выявлен первый случай заболевания опасным коронавирусом из КНР

В американском штате Вашингтон был зафиксирован первый случай заболевания в США новым коронавирусом, который до этого вспыхнул в Китае. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, пациента положили в больницу с симптомами пневмонии на прошлой неделе.

Как уточняется в материале, до этого он посещал китайский город Ухань, где находится очаг инфекции.

В статье также указано, что новый коронавирус был выявлен у пациента после анализов, которые были сделаны в прошедшие выходные.

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