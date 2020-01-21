NYT: в США выявлен первый случай заболевания опасным коронавирусом из КНР
В американском штате Вашингтон был зафиксирован первый случай заболевания в США новым коронавирусом, который до этого вспыхнул в Китае. Об этом пишет The New York Times.
По данным издания, пациента положили в больницу с симптомами пневмонии на прошлой неделе.
Как уточняется в материале, до этого он посещал китайский город Ухань, где находится очаг инфекции.
В статье также указано, что новый коронавирус был выявлен у пациента после анализов, которые были сделаны в прошедшие выходные.
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