Онищенко заявил, что из-за вспышки коронавируса в КНР мир находится на пороге новой угрозы
Первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора и экс-1-й Главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что мир пребывает на пороге новой угрозы из-за распространения коронавируса в Китае. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, необходимо разобраться, является ли мутация коронавируса природной или намеренной.
Депутат уточнил, что об этой инфекции известно с 1965 года.
«Очень важно сегодня то, что мир сегодня находится на пороге новой угрозы», — заявил Онищенко.
Он добавил, что председатель КНР Си Цзиньпин уже дал жесткие рекомендации в адрес своих региональных структур.
Как отметил парламентарий, это говорит о том, что коронавирус является очень серьезной проблемой.
До этого сообщалось, что жертвами коронавируса стали уже четыре человека.
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