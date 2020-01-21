Онищенко заявил, что из-за вспышки коронавируса в КНР мир находится на пороге новой угрозы

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Первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора и экс-1-й Главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что мир пребывает на пороге новой угрозы из-за распространения коронавируса в Китае. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, необходимо разобраться, является ли мутация коронавируса природной или намеренной.

Депутат уточнил, что об этой инфекции известно с 1965 года.

«Очень важно сегодня то, что мир сегодня находится на пороге новой угрозы», — заявил Онищенко.

Он добавил, что председатель КНР Си Цзиньпин уже дал жесткие рекомендации в адрес своих региональных структур.

Как отметил парламентарий, это говорит о том, что коронавирус является очень серьезной проблемой.

До этого сообщалось, что жертвами коронавируса стали уже четыре человека.

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