Россиянам рекомендовали не ездить в Ухань из-за вспышки нового вируса

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в китайский город Ухань из-за нового типа коронавируса, говорится в сообщении ведомства.

По данным на 21 января мире зарегистрирован 291 подтвержденный случай заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV). Из них 287 случае в Китае, преимущественно в городе Ухань. Подтверждено 4 случая с летальным исходом.

«Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что выезжающим в Китай нужно соблюдать меры предосторожности - не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, потреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду, не посещать зоопарки и использовать медицинские маски.

Там также отметили, что уже известно о случаях заражения медработников, что делает очевидной возможность вируса передаваться от человека к человеку.

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