Зеленский обсудил передачу самописцев сбитого Boeing с представителем Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем президента Ирана Мохаммадом Эслами, прибывшим в Киев для обсуждения расследования крушения украинского самолета в аэропорту Тегерана. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины.

Стороны обсудили вопрос передачи Украине бортовых самописцев сбитого самолета. Зеленский заверил, Украина имеет все необходимые технические возможности для расшифровки «черных ящиков». В ближайшее время группа представителей Ирана прибудет на Украину для проверки данного утверждения.

Также в ходе встречи была достигнута договоренности о передаче Украине всех уцелевших частей сбитого самолета.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украина будет настаивать на передаче «черных» ящиков упавшего в Иране самолета

— Иранский министр летит на Украину с посланием президента о сбитом самолете

— Тела жертв авиакатастрофы в Иране доставили на Украину