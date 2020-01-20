Двое погибли, 15 пострадали при стрельбе в Канзас-Сити

Два человека погибли, еще 15 пострадали при стрельбе у бара в Канзас-Сити в штате Миссури, США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на городскую полицию.

Тела мужчины и женщины были обнаружены у бара прибывшими на место происшествия сотрудниками правоохранительных органов.

По предварительной версии, стрельбу открыл погибший мужчина, он был убит вооруженным охранником бара.

В результате инцидента госпитализированы 15 человек, минимум трое их них находятся в критическом состоянии.

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