Двое погибли, 15 пострадали при стрельбе в Канзас-Сити

close
Ситуация в Канзас-Сити после стрельбы, 20 января 2020 года Ситуация в Канзас-Сити после стрельбы, 20 января 2020 года
Ситуация в Канзас-Сити после стрельбы, 20 января 2020 года
Luke Nozicka/The Kansas City Star/AP

Два человека погибли, еще 15 пострадали при стрельбе у бара в Канзас-Сити в штате Миссури, США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на городскую полицию.

Тела мужчины и женщины были обнаружены у бара прибывшими на место происшествия сотрудниками правоохранительных органов.

По предварительной версии, стрельбу открыл погибший мужчина, он был убит вооруженным охранником бара.

В результате инцидента госпитализированы 15 человек, минимум трое их них находятся в критическом состоянии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В США подростка подозревают в убийстве четырех человек, среди которых трое детей

Три ребенка пострадали при стрельбе у парикмахерской в Чикаго

При стрельбе в школе Техаса убит ученик