Апрельская погода придет в Москву на этой неделе

Московская температура продолжит удивлять жителей. На этой неделе прогнозируется превышение климатической нормы на 11°C-12°C. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его данным, погода на этой неделе будет больше напоминать апрельскую, а не январскую. Планируется, что днем температура воздуха в столице будет варьироваться от +3°C до +5°C.

Однако теплая погода продлится до среды, далее ожидается 0°C - +2°C. По словам Вильфанда, похолодание придет в столицу из-за ветра.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.

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