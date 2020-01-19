125 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Москве
close
В Москве в крещенских купаниях приняли участие более 125 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства Москвы.
Отмечается, что всего праздничные мероприятия в церквях и храмах столицы посетили больше 200 тысяч человек.
«Непосредственно искупавшихся — более 125 тысяч», — добавили в пресс-службе.
На данный момент все мероприятия, связанные с Крещением, завершены.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Свыше 87 тыс. человек посетили крещенские купания в Москве
— В Калининградской области мужчина сломал шею во время крещенский купаний