Психолог рассказала, что крещенские купания помогают выработать гормоны радости

Психолог рассказала, что крещенские купания приводят к выработке в организме эндорфинов - гормонов радости. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на доцента Московского городского педагогического университета Юлию Челышеву.

«Когда человек находится в стрессе, например, при резком перепаде температуры, при сильной боли, у него вырабатываются эндорфины - гормоны радости», — пояснила эксперт.

Она отметила, что при нырянии в холодную воду, которая является стрессом для организма, начинается выработка эндорфинов. После этого человек долгое время энергичен, находится в состоянии радости.

По словам Челышевой, крещенские купания также мотивируют человека, повышают его самооценку, так как он решается сделать что-то необычное.

«И конечно, у человека появляется чувство прощения самого себя за совершенные ошибки. Уходит внутреннее напряжение...», — подчеркнула психолог.

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