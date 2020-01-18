В Петербурге подросток выпал из окна после ссоры с родителями

В Санкт-Петербурге 15--летний подросток выпала из окна после того, как поссорилась с родителями. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Как отмечается, инцидент произошел 17 января. Скорая помощь увезла лежащую у дома в переулке Гривцова девушку 2004 года.

При падении она получила травмы, ее состояние оценивается как тяжелое.

В МВД отметили, что подросток выпала из окна после ссоры с родителями. Ее семья считается благополучной.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

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