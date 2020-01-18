Сильные ливни и паводки начались в Австралии после череды пожаров

Природная водная аномалия, как ее называют местные жители, наблюдается в Австралии после разрушительных пожаров. Об этом сообщает местное издание News.com.au.

В восточной части страны, штате Квинсленд, продолжаются ливни с сильными порывами ветра и паводки. Потоки воды успели перекрыть несколько скоростных трасс и региональных дорог. Из-за этого австралийцам на данный момент приходится передвигаться на лодках.

Известно, что в результате дождей и паводков были обесточены порядка двух тысяч домов. Местные жители утверждают, что такие сильные ливни бывают у них «раз в сто лет».

Однако, по данным издания, влажная погода мало что сделала для ослабления угрозы пожаров.

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