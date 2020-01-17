Таксист насмерть сбил двух человек в Москве

На западе Москвы произошла смертельная авария с участием такси. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главка ГИБДД по столице.

Согласно поступившей информации, в результате ДТП погибли два человека, еще один госпитализирован.

«На Киевском шоссе водитель ВАЗ 2107 осуществлял буксировку автомобиля ВАЗ 2111. По неустановленной причине водители данных транспортных средств на 26 километре шоссе осуществили остановку на полосе общественного транспорта и вышли на проезжую часть», — говорится в сообщении.

В ГИБДД уточнили, что таксист сбил людей, пытаясь совершить объезд рейсового автобуса.

Отмечается, что пострадавшего уже госпитализировали. В данный момент он находится в тяжелом состоянии.

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