СК проверит данные об отсутствии горячей воды в доме в центре Москвы с 1993 года

В Следственном комитете (СК) проверяют информацию об отсутствии горячей воды в доме в центре столицы с 1993 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по городу Юлию Иванову.

По словам Ивановой, об этом ранее рассказали в сюжете на федеральном канале. При этом, сотрудники коммунальной службы предложили жителям дома установить газовые колонки за свой счет, чтобы решить эту проблему.

Уточняется, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.