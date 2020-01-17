26 участников террористических ячеек нейтрализованы на Северном Кавказе в 2019 году

Объединенная группировка войск нейтрализовала 26 участников террористических ячеек на Северном Кавказе в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Также в течение года были обнаружены и уничтожены более 190 объектов инфраструктуры бандитских групп, отметили в Росгвардии.

Кроме того, за 2019 год на Северном Кавказе зафиксировано более 1,5 тысяч фактов изъятия или добровольной сдачи оружия.

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