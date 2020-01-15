У посольства России в Бейруте идут столкновения протестующих и полиции

В столице Ливана Бейруте у посольства России идут столкновения протестующих и полиции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что демонстранты организовали пике напротив российского диппредставительства. Там же располагается полицейский участок, где ранее 14 января были задержаны протестующие.

Для разгона митингующих полиция применила силу. Несколько гранат со слезоточивым газом разорвались около стен посольства России.