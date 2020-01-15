Установлены личности 148 погибших в авиакатастрофе и Иране

В Тегеране специалистами диагностического центра и лаборатории судебной медицины были изучены и установлены личности 148 погибших при крушении украинского самолета в Иране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организацию судебной медицины Ирана.

Также были опубликованы имена 148 личностей. Специалисты в Иране сделали анализ их ДНК.

Отмечается, что 57 тел уже были переданы семьям.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

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